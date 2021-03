Trauer um Bonner Kirchenmusiker : Bonner Münster trauert um einen Musiker und Theologen

Bonn. Sein Leben war mit dem Bonner Münster und seiner Orgel verwoben. Nun ist der Kirchenmusiker Wolfgang Bretschneider mit 79 Jahren gestorben.

Geboren am 7. August 1941 in Dortmund, wuchs Bretschneider in Bad Godesberg auf, studierte in Bonn und München Philosophie, Musikwissenschaft, Pädagogik und natürlich Theologie. Hier gehörte unter anderem Joseph Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., zu seinen Professoren. Bretschneider selbst lehrte an den Musikhochschulen in Düsseldorf und Köln. Bereits 1969 war er in die Priesterausbildung des Collegium Albertinum in Bonn berufen worden. Zuletzt hatte er eine Honorarprofessor für Kirchenmusik im Fach Liturgiewissenschaft an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Bonner Universität inne. Darüber hinaus war er ein international gefragter Organist, blieb aber auch in seiner geliebten Heimatkirche, dem Bonner Münster, präsent. So leitete er viele Jahre die 1985 gegründete Münster-Schola, und in großen Hochämtern unterstützte er den Münsterorganisten Markus Karas.