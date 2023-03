Polizei ermittelt Mehrere Farbschmierereien im Bereich des Bonner Münsters

Mehrere Wände im Bereich des Bonner Münsters in der Innenstadt sind mit Farbe beschmiert worden. Am Montag hatte sich ein Mitarbeiter des Münsters bei der Polizei gemeldet und Strafanzeige erstattet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, wurden mehrere Wände im Bereich des Gebäudes der Gerhard-von-Are-Straße in Mitleidenschaft gezogen.