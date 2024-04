Wechsel in die Domstadt Bonner Museumsleiter organisiert künftig Kölner Rosenmontagszüge

Wie berichtet, wollte die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker den 1986 in Köln geborenen Hoffmann im vergangenen Jahr zum Direktor des Kölnischen Stadtmuseums machen. Reker hatte seine Wahl dem Stadtrat vorgeschlagen, war aber auf Widerstand in den Reihen der Kommunalpolitik und des Fördervereins des Kölner Museums gestoßen. Anstoß nahm man daran, dass die Erfahrung des Historikers an einigen Stellen nicht dem Anforderungsprofil an den Leitungsposten entspreche. Letztlich zog Hoffmann seine Bewerbung zurück.