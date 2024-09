Nach Revision des Verurteilten Bonner muss wegen paranoider Schizophrenie dauerhaft in die Psychiatrie

Die wichtigste Konsequenz seiner Handlungen bleibt auch nach dem neuen Urteil unangetastet: Der wegen Diebstahls, versuchter gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung angeklagte 39-Jährige muss dauerhaft in die Psychiatrie. Gegen das Urteil der 1. Großen Strafkammer vom 30. Juni vergangenen Jahres war der bis zu seiner Verhaftung obdachlose Bonner in Revision gegangen und der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hatte am 20. Februar entschieden, dass die Sache zwar neu verhandelt werden muss. Die Feststellungen zum äußeren Tatgeschehen aus dem erstinstanzlichen Urteil seien aber bindend, sprich alles ist so passiert, wie es in dem Urteil steht. So hatte die 10. Große Strafkammer unter dem Vorsitz von Marc Eumann nurmehr über die Rechtsfolgen zu entscheiden und die Schuldfähigkeit des Mannes neu zu bewerten.