Hyperfixiert und erfolgreich Bonner Nachwuchsforscher gewinnt zum neunten Mal bei Jugend forscht

Ohne lang nachzudenken, beantwortet Felix Möller (17) die Frage, welcher Ort ihn für ein Porträtfoto am besten beschreiben könnte, mit „die Küche“. Der Platz an Herd und Spüle sei einer seiner ständigen Aufenthaltsorte. Nach der ersten Begegnung mit dem Jugend-forscht-Preisträger hätte auch ein Foto, das Felix als Messdiener in der Kirche oder als Punkrock-Gitarrist einer Band zeigt, eine ähnliche Berechtigung gehabt. Doch dazu später.