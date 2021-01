Geschenk zum Dreikönigstag : Bonner Namen-Jesu-Kirche bekommt eine Krippe

Bonn Andreas Etienne sammelt seit über 60 Jahren Krippen. Der Leiter des Hauses der Springmaus besitzt rund 120 verschiedene figürliche Darstellungen der Weihnachtsgeschichte. Eine besondere hat er jetzt der Namen-Jesu-Kirche geschenkt.

Pünktlich zum Dreikönigstag sind Caspar, Melchior und Balthasar in die Namen-Jesu-Kirche eingezogen: Umgeben von Tempelsäulen stehen die drei Weisen aus dem Morgenland in prunkvollen Gewändern vor der Krippe, dem darin liegenden Jesuskind zugewandt. Die Krippe mit den großen Figuren hat die Namen-Jesu-Kirche als Geschenk von Andreas Etienne erhalten. Der Leiter des Hauses der Springmaus ist seit über 60 Jahren Krippensammler und besitzt rund 120 verschiedene figürliche Darstellungen der Weihnachtsgeschichte aus ganz Europa.

Das Ensemble, das er jetzt als Dauerleihgabe der Namen-Jesu-Kirche überlassen hat, ist ein Gipsabdruck eines Originals von Jakob Holtmann. Das Original hatte der Dombaumeister in den Jahren 1919 bis 1929 für den Dom Sankt Peter in Osnabrück geschnitzt. Auf einen der zahlreich angefertigten Gipsabdrücke war Etienne vor knapp 30 Jahren auf einer Krippenausstellung in der Eifel aufmerksam geworden: „Ich war gleich begeistert und hatte mir gesagt, die muss ich haben“.