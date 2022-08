Vorbereitungen auf den Tod : Bonner Netzwerk berät zur Vorsorge zum Lebensende

Bonn Das Netzwerk Hospiz- und Palliativversorgung Bonn Rhein/Sieg berät zum Thema Vorsorge fürs Lebensende. Viele Menschen sollten sich demnach auch mit unangenehmen Fragen frühzeitig auseinandersetzen.

Wer entscheidet für mich, wenn ich es nicht mehr kann? Darum geht es unter anderem bei der Vorsorge fürs Lebensende. Das Netzwerk Hospiz- und Palliativversorgung Bonn Rhein/Sieg bietet seit 2016 Beratungen, Trauerbegleitung und Fortbildungen an. Das Netzwerk wird durch die Vertreter verschiedener Einrichtungen wie Pflegeheimen und Krankenhäusern erweitert. „Nach meiner Erfahrung finden schwer kranke Menschen oft den Zugang zum Thema nicht. Gesunde Menschen beschäftigen sich erst gar nicht damit“, sagt Martina Kern, Mitgründerin des Netzwerks.

Dabei sei es wichtig, bestimmte Vorkehrungen vorab getroffen zu haben, bevor es hart auf hart kommt. Liegt keine Patientenverfügung vor, die vorgibt, welche Maßnahmen gewünscht sind, würden Ärzte grundsätzlich für das Leben ihrer Patienten entscheiden, so Kern. Dabei sei diese Entscheidung nicht immer im Interesse des Betroffenen. Laut Lukas Radbruch, Professor für Palliativmedizin, könne somit eine Vorsorge nie zu früh getroffen werden. „Ich kenne einige Studenten, die bereits eine Patientenverfügung besitzen. In der Gesamtzahl sind es dennoch sehr wenige“, sagt Radbruch.

„Für viele ist es schwer vorstellbar, was sie mit 80 Jahren möchten. Aber eine Patientenverfügung ist immer auch für jetzt gedacht“, sagt Andrea von Schmude, Koordinatorin des Netzwerks. „Deshalb sollte sie auch alle fünf Jahre aktualisiert werden.“ Ein Skiunfall könne beispielsweise schnell passieren und nicht jeder möchte in ein Leben mit schwerer Behinderung zurückgeholt werden.

Die Patientenverfügung sei dazu nicht nur ein Richtwert für Ärzte, sondern auch eine Entlastung für Familienangehörige. Da in solch einer Verfügung jedoch nie alle Situationen berücksichtigt werden können, sei eine zusätzliche Vorsorgevollmacht vorteilhaft. Die bevollmächtigte Person darf im Sinne des Patienten entscheiden. „Oft werden in diesem Fall Freunde ausgewählt, um die Familie nicht zu belasten“, so Radbruch.