Mehrere Tausend Euro Sachschaden Unbekannte brechen in Bäckerei in Bonner Nordstadt ein

Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Montag, 14 Uhr, und Dienstag, 4.30 Uhr, in eine Bäckerei in der Bonner Nordstadt eingebrochen. Sie hebelten nach Angaben der Polizei zunächst gewaltsam die Eingangsschiebetür zum Inneren der Bäckerei an der Brühler Straße auf.