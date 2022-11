Engagement für die Deutsche Aids-Stiftung : Bonner Operngala: Abschied und Ehrung

Kersten Köhler, Geschäftsführer des GA, Ulrich Voigt, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Köln-Bonn, und Kristel Degener, Vorstandsvorsitzende der Deutschen Aids-Stiftung, verabschieden Helmut Andreas und Arndt Hartwig (v.l.). Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Zehn Jahre haben Helmut Andreas und Arndt Hartwig die Operngala zugunsten der Deutschen Aids-Stiftung ehrenamtlich organisiert. Die Stiftung hat das Ehepaar, das sich nun aus der Organisation der Gala verabschiedet, mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet.

375.000 Euro haben die Initiatoren der Operngala bei der 10. Benefizveranstaltung in der Bonner Oper im Mai zugunsten der Deutschen Aids-Stiftung erzielt. Ein Rekorderlös. Jetzt erhielten Helmut Andreas und Arndt Hartwig die Ehrenmitgliedschaft der Aids-Stiftung, die erstmalig vergeben wurde.

Mit der Übergabe des Reinerlöses, den sie am Montag in der Sparkasse am Friedensplatz gemeinsam mit Ulrich Voigt, Vorstandsvorsitzender des Hauptsponsors Sparkasse KölnBonn, sowie Kersten Köhler, Geschäftsführer des General-Anzeigers, an die Geschäftsführende Vorstandsvorsitzende der Deutschen Aids-Stiftung, Kristel Degener, überreichten, verabschiedeten sich die beiden Hartwigs nun von dieser ehrenamtlichen Aufgabe. „In unserer Lebensplanung engagieren wir uns in der Regel fünf Jahre ehrenamtlich für ein Projekt. Dass wir auf Bitten der Deutschen Aids-Stiftung die Operngala Bonn sogar zehn Mal gestaltet haben, zeigt, wie unendlich wichtig uns die Prävention, Information und der Schutz vor HIV und Aids ist“, sagte Helmut Andreas Hartwig.

Hinter der Organisation steckt viel Arbeit

Denn Aids sei leider immer noch nicht heilbar. „Wir werden uns in Zukunft unseren anderen Ehrenämtern und mäzenatischen Beratungen widmen. Daher ziehen wir uns nach zehn Operngalas Bonn als Initiatoren zurück“, ergänzte Arndt Hartwig. 400 bis 500 Stunden, sagten sie, haben sie jedes Jahr in die Organisation der Gala gesteckt. Beide versicherten, als Ehrenmitglieder der Stiftung nach wie vor eng verbunden bleiben zu wollen.

Als großen Wunsch nannten sie einen Impfstoff, der hoffentlich bald gegen Aids auf dem Markt kommen könne. Das Ehepaar bedankte sich außerdem bei allen Sponsoren und Unterstützern, die ihren Beitrag zum großen Erfolg der Operngala in Bonn – mittlerweile einer der gesellschaftlichen Höhepunkte in der Bundesstadt – geleistet haben. In den zehn Jahren summiert sich der Gesamtreinerlös auf 1,725 Millionen Euro. Geld, das für wichtige Projekte in Bonn, Deutschland und der Welt für Prävention und Aufklärung bereitgestellt wurde.

Exzellente Künstler auf der Bühne

Die Deutsche Aids-Stiftung will mit der Ehrenmitgliedschaft das Ehepaar für seine langjährigen, herausragenden Leistungen durch die mäzenatische Beratung und als Initiatoren der Operngala Bonn danken, sagte Degener.

Den beiden Initiatoren gelang es in all den Jahren, nicht nur exzellente Künstler auf die Bühne zu holen, die ohne Gage für den guten Zweck auftraten. Auch die Moderatoren, die durch das Programm führten, und Schirmherren der Gala waren stets von Rang und Namen und verzichteten aufs Honorar.

Für die letzte Gala konnten Helmut Andreas und Arndt Hartwig sogar Fernsehstar Johannes B. Kerner als Moderator und den Musiker Till Brönner als Schirmherrn ins Bonner Opernhaus holen. Auch gelang ihnen der Coup, dass Björn Ulvaeus und Benny Andersson von der schwedischen Popgruppe Abba höchstpersönlich an dem Abend zu den Klängen ihres neuen Songs „Ode To Freedom“ per Video eine Friedensbotschaft zugunsten der Aids-Stiftung in die Bonner Oper schickten.

„Keine andere Veranstaltung für die Deutsche Aids-Stiftung zählt so viele engagierte Kuratorinnen, Kuratoren, Sponsoren und Förderer. Die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an Arndt und Helmut Andreas Hartwig ist unser herzlicher Dank für diese und weitere herausragende Leistung“, lobte Degener. Der Sparkasse liege das Miteinander in der Region sehr am Herzen, würdigte auch Voigt das Engagement der Hartwigs. „Deswegen ist unser bürgerschaftliches Engagement sehr breit gefächert. Darin hat die Förderung der Operngala einen festen Platz. Den Initiatoren Arndt und Helmut Andreas Hartwig gilt unser besonderer Dank. Wir unterstützen dieses kulturelle Highlight in Bonn von Beginn an. Weil wir wissen, Menschen mit HIV und Aids wird dadurch geholfen.“

Auch Köhler würdigte das ehrenamtliche Engagement des Paars: „Der General-Anzeiger, als informatives Bindeglied der engagierten Gemeinschaft unserer Heimat, unterstützt die Operngala seit Jahren, weil es ein wesentliches Instrument zur weiteren Aufklärung und gleichzeitig zur Finanzierung unterschiedlicher Unterstützungsleistungen darstellt.“

Während sich die Hartwigs nun anderen ehrenamtlichen Aufgaben widmen wollen – dazu gehört weiterhin die Unterstützung von sozialen und kulturellen Einrichtungen – wird die nächste Operngala vom künstlerischen Leiter Alard von Rohr in Zusammenarbeit mit dem Operndirektor des Theater Bonn, Andreas K.W. Meyer, vorbereitet.