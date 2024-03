Missbrauch durch Geistliche Bonner Opferverein wirft Jesuiten mangelnde Transparenz vor

Im Bericht wird Pater „Ludwig“, so sein Pseudonym, in den 1970er Jahren der körperlichen Gewalt beschuldigt, was 1972 einen Strafbefehl mit Geldstrafe zur Folge hatte. Trotzdem beließ man ihn bis 1988 im Amt. Ein „folgenschweres Versäumnis“, urteilt der Bericht. Denn in den 1980ern legt er Stump „mehrfachen sexuellen Missbrauch Schutzbefohlener und Vergewaltigung sowie mehrfache Nötigung“ und das „Martyrium einer 16-Jährigen“ zur Last: Das korrigiert nun der Eckige Tisch Bonn. „Die Betroffene hat mehrfach darauf hingewiesen, dass sie zum Tatzeitpunkt elf Jahre alt war.“ Es sei also „Missbrauch an einem Kind“ gewesen.