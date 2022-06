Kameras für heikle Situationen : Bonner Ordnungsamt geht jetzt mit Bodycams auf Streife

Bonn Der Bonner Stadtordnungsdienst trägt ab jetzt Bodycams bei Einsätzen. In heiklen und gefährlichen Situationen sollen mit den Aufzeichnungen der kleinen Kameras vor allem Beweise gesichert werden. Das soll für mehr Sicherheit und Deeskalation sorgen – für alle Beteiligten.

An einer ohnehin schon ordentlich behangenen schwarzen Weste fällt der kleine dunkle Kasten zunächst nicht weiter auf. Die Mitarbeiter des Bonner Stadtordnungsdienstes und der Gemeinsamen Anlaufstelle Bonner Innenstadt (Wache Gabi) haben auf ihren Streifengängen und bei Einsätzen einiges dabei, ab sofort kommt ein moderner technischer Helfer dazu. Sogenannte Bodycams, wie sie bei der Polizei in NRW bereits seit Längerem gängig sind, sollen das Geschehen im Ernstfall dokumentieren – um die Sicherheit der Ordnungskräfte zu verbessern und vor körperlichen Attacken zu bewahren.

40 Geräte, in den Maßen etwa vergleichbar mit den beliebten GoPro-Kameras, stehen dem Team von Ullrich Forkert zur Verfügung. „Wir können Beweise sichern, wenn unsere Leute bedroht, angegriffen und im schlimmsten Fall sogar verletzt werden“, nennt Forkert, als Sachgebietsleiter verantwortlich für den Stadtordnungsdienst, den erhofften zentralen Effekt. Die Anschaffung tritt ziemlich genau ein Jahr, nachdem der Rat der Stadt Bonn die entsprechenden Mittel bereitgestellt hat, in den Dienstalltag. Für den Chef des Ordnungsdienstes eine verhältnismäßig zügig realisierte Bestellung: „Wir sind froh und dankbar, dass es so schnell ging. Denn wir können dieses Instrument gut brauchen“, sagt Forkert und schiebt eine mutmaßliche Pionierposition nach: „Meines Wissens sind wir in Bonn die ersten in NRW, die Bodycams beim Ordnungsamt einsetzen.“