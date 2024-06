Anwohner spricht von „Ad-hoc-Aktion“ Bonner Ordnungsdienst lässt in Kessenich Autos abschleppen

Im Kessenicher Naheweg hat der Bonner Ordnungsdienst am Dienstag und Mittwoch eine ganze Reihe von Autohaltern mit 35-Euro-Bußgeldern verwarnt. In Summe waren es nach Auskunft der Stadt 34 Fahrzeuge, die falsch geparkt hatten. Am Mittwochabend ließ der Ordnungsdienst überdies sechs Autos abschleppen, die dort zu diesem Zeitpunkt noch standen und die nach einer vorab erfolgten Halterabfrage nicht erreichbar waren.