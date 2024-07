Seit 65 Jahren verheiratet Bonner Paar erklärt das Geheimnis seiner langen Ehe

Was ist das Geheimnis einer langen Ehe? „Gegenseitiger Respekt und die Frau nicht so oft alleine lassen. Der Zusammenhalt ist das Wichtigste“, antwortet Willi Bäumer. Er nahm seine Frau zu allen Veranstaltungen mit. „Wir haben viel getanzt und genossen“, erzählt er. Und: „Die Familie steht für mich ganz oben, erst dann kommen die Vereine“, so Bäumer. Und dennoch musste Willi Bäumer Frau und Kinder regelmäßig zu Hause lassen – aber aus Pflichtbewusstsein. Neben seinem langjährigen Beruf als Werkmeister in der Forschung bei den Vereinigten Aluminium-Werken (VAW) war er auch für die Werksfeuerwehr tätig. Ging die Sirene, musste der Familienvater auch mal am Wochenende vor die Tür. „Ich war damit einverstanden. Es war seine Arbeit und wir brauchten das Geld“, sagt Leni Bäumer. Wegen der Kinder gab sie ihre Tätigkeit als Köchin auf.