Digitalisierung an Schulen Bonner Pandemie-Tablets sind in die Jahre gekommen

Als die Corona-Pandemie Deutschland erreichte, musste alles ganz schnell gehen. Schulschließungen folgten, die Beschulung der Kinder daheim und damit die Erkenntnis, dass nicht alle Familien in Bonn in der Lage sein würden, ihren Kindern ein sogenanntes mobiles Endgerät für die Teilnahme am Fernunterricht zu finanzieren. Vier Jahre ist es nun her, dass der Stadtrat im Dezember 2020 dem Dringlichkeitsantrag der Oberbürgermeisterin zustimmte, die Schulen mit 500 iPad-Koffern, also insgesamt 8000 Tablets der Firma Apple auszustatten, die nach Bedarf weiterzugeben waren an Bedürftige. Die Finanzierung von rund 4,6 Millionen Euro wurde zunächst überplanmäßig aus dem Haushalt sichergestellt und später über Förderprogramme von Bund und Land NRW refinanziert.