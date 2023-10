Bonner Personen Schiffahrt Saisonabschluss mit Feuerwerk findet am Sonntag statt

Weil der Rhein zurzeit Niedrigwasser hat, kann die Bonner Personen Schifffahrt (BPS) die Anleger Bundeshaus, Bad Godesberg, Bad Honnef, Rolandseck und Unkel nicht anfahren. Die touristische Saison der Linienfahrplan endet ohnehin nach den letzten Touren am Wochenende. Zum Abschluss gibt es am Sonntag, 22. Oktober, eine Flottenparade mit Feuerwerk. Die Schiffe sind allerdings schon ausgebucht. Wer das Feuerwehr an Land sehen möchte, sollte kurz nach 19 Uhr auf Höhe des Kameha-Hotels in Oberkassel sein.