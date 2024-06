Offene Rechnungen, verspätete Gehälter Bonner Pleite-Unternehmer gerät erneut ins Straucheln

Das Menü klingt leicht und lecker. In der Reha-Klinik in Kirchhundem bei Olpe steht diesen Samstag marokkanische Gemüsesuppe mit Kichererbsen und Bulgur auf dem Speiseplan, dazu Bio-Mischsalat mit Balsamico und frisches Vollkorn-Baguette vom Bäcker. Übergewichtige Kinder sollen hier genesen, mit Diagnostik, Therapie, Gesundheitstraining, Freizeitspaß, untergebracht in „modern eingerichteten Doppelzimmern“ mit Blick auf die grünen Hügel des Dorfes, wie die „Kids Health Group“ auf ihrer Internetseite schwärmt.