„Letzte Generation“ Bonner Polizei ermittelt gegen zehn Klimakleber

Zwei Mal haben Angehörige der Letzten Generation mit Klebeaktionen in Bonn öffentlichkeitswirksam den Verkehr behindert. Am 3. März taten sie es auf der Adenauerallee in Fahrtrichtung Zentrum. Am 10. März klebten sie sich auf der Reuterstraße fest. Polizeibeamte lösten die auf der Fahrbahn Festgeklebten mit Speiseöl und Holzspatel mühsam vom Untergrund. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, ermittele sie in der Folge „aktuell gegen zehn Personen“, jeweils fünf pro Aktion. Nach erfolgten Strafanzeigen steht der Verdacht der Nötigung, des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und der Durchführung einer Versammlung ohne vorherige Anzeige oder Ausnahmegenehmigung im Raum.