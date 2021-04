Hauptbahnhof Bonn : Bonner Polizei fahndet nach Verkäufer von gestohlenem Auto

Nachdem ein Mann am Hauptbahnhof in Bonn versucht hat, ein gestohlenes Auto zu verkaufen, sucht die Polizei nach ihm. (Symbolfoto) Foto: dpa/Uwe Anspach

Bonn Der Käufer eines gestohlenen Wagens hat den Mann fotografiert, der ihn betrogen hat. Nun hofft die Polizei auf Hinweise.

Die Bonner Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Mann, der am Bonner Hauptbahnhof einen Wagen mit falschen Personalien verkauft haben soll. Dazu gab die Polizei am Dienstag auf richterlichem Beschluss eine Fahndung heraus.

Nach aktuellem Ermittlungsstand soll der Mann am Morgen des 7. Oktober 2020 einen Peugeot 3008 verkauft haben. Der Wagen soll zuvor in Frankreich gestohlen worden sein. Dafür verlangte er einen fünfstelligen Bargeldbetrag.

Das zur Fahndung gehörende Foto hatte der geschädigte Käufer am Tattag aufgenommen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 35 unter 0228/150 oder per E-Mail an kk35.bonn@polizei.nrw.de entgegen.