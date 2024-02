Verdacht der Volksverhetzung Bonner Polizei geht gegen Plakate auf Gaza-Demo vor

Bonn · Mehrere Hundert Menschen haben am Freitagabend in der Innenstadt friedlich für eine Waffenruhe in Gaza demonstriert und Israel einen „Genozid“ vorgeworfen. Zweimal stoppte die Polizei den Marsch, weil sie Plakate als rechtswidrig einschätzte.

16.02.2024 , 21:10 Uhr

An der Demonstration nahmen viele Palästinenser, aber auch Menschen ohne arabische Wurzeln teil. Foto: Benjamin Westhoff

Von Andreas Baumann Redakteur Bonn

Unter dem Motto „Stoppt den Genozid in Gaza“ haben am Freitagabend mehrere Hundert Menschen in der Innenstadt für eine sofortige Waffenruhe im Gaza-Streifen demonstriert. Sie zogen vom Münsterplatz über den Friedensplatz zum Bertha-von-Suttner-Platz und wieder zurück zum Münster. Die Demonstration, begleitet von einem Polizeiaufgebot, blieb friedlich.