Karneval in Corona-Zeiten : Bonner Prinzenpaar stellt neuen Mottoschal vor

Bonn Der Festausschuss Bonner Karneval hat seinen neuen Mottoschal vorgestellt. Gegen die Corona-Tristesse setzt dieser auf bunte Farben.

Es sind triste Zeiten für Karnevalisten. „Man würde ja lügen, wenn man nicht ein Tränchen am 11.11. verdrückt hätte“, sagt die designierte Bonna Nadine I. Ein Fünkchen Bunt in diesen Zeiten bietet der Mottoschal der aktuellen Session. Den hatten Nadine und ihr Prinz Marco I. schon bei ihrer Vorstellung im September dabei, am Freitag präsentierte ihn der Festausschuss Bonner Karneval offiziell.

Er ist farbenfroh, aber nicht so mit Motiven und Extras vollgepackt wie der letzte: ein Jeckengesicht, Herzchen und in zwei Sprechblasen das Sessionsmotto „Schwaade, laache, joode Saache maache“. Der Schal kann in allen Deiters-Filialen, bei Sinn am Münsterplatz und im Haus des Karnevals, wo er vorgestellt wurde, erworben werden. Er diene auch als Bekenntnis zum Karneval, sagte Festausschuss-Vizepräsident Stephan Eisel, in einer Session, die so gar nicht karnevalistisch daherkommt.