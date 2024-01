Proklamation in Bonn Nicht nur Prinzenpaar sein, sondern Prinzenpaar leben

Jecker Steckbrief

Prinz Cornelius I. (Diehl) kam am 2. September 1968 in Wachtberg als Nesthäkchen einer Drei-Generationen-Familie zur Welt. Nach der Realschule begann er seine Ausbildung zum Dachdecker, hat längst seinen Meisterbrief in der Tasche. 1996 gründete er eine kleine Dachdeckerfirma in Wachtberg, die heute 15 Mitarbeiter beschäftigt. „Ich wünsche, dass wieder mehr Jugendliche den Weg ins Handwerk finden und diese alte Kunst beleben“, sagt Diehl, der Senator bei den Fidelen Möhnen in Lannesdorf sowie bei den Muffendorfer Bergfunken ist. „Seit 20 Jahren bin ich Mitglied der Alkoholisierten Funken 1992, für die ich nun als Bonner Prinz antrete“, so der Prinz, auch Mitglied bei der Bonner Ehrengarde und im Corps d´Argent. 2007/2008 war er übrigens schon mal Prinz in Bad Godesberg. Diehl liebt den 1. FC Köln, Laienschauspiel und das Reisen.

Bonna Carina I. (Dederichs) erblickte 1990 als verspätetes Weihnachtsgeschenk das Licht der Welt. Sie kam in eine Familie, in der Opa, Vater, Mutter, Bruder, Tanten, Onkel, Vetter und Cousinen bereits das Karnevalsgen in sich hatten. „So wurde ich bereits im zarten Alter von drei Jahren tanzendes Mitglied im Beueler Stadtsoldaten Corps, angeführt vom meinem Opa Egon Peffekoven“, sagt Dederichs. An ihre Schulzeit in Vilich schloss sich die Schulzeit in der Gesamtschule an, dann ging es zum Berufskolleg in Bonn, wo sie ihr Fachabitur absolvierte. Die Sport- und Fitnesskauffrau war Judo-, Tennis- und Zumba-Trainerin und übte ehrenamtlich Show-Tänze für Kinder und Jugendliche ein. „Sieben Jahre lang war ich eins der beiden Mariechen der Beueler Stadtsoldaten, bis ich dann zu den Höppemötzjer nach Köln wechselte“, sagt die Bonna. Dann ging es zum Alten Beueler Damenkomitee von 1824. Dederichs betreibt die Inside Fashion Boutique in Beuel. Ihren Mann lernte sie auf Pützchens Markt kennen.