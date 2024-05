Schwere Unfälle in Bonn Notfallpsychologin betreut traumatisierte Stadtwerke-Fahrer

Bahn gegen Auto – so heißt der Funkspruch, der die Leitstelle der Stadtwerke Bonn (SWB) erreicht, wenn eine Straßenbahn mit einem Auto kollidiert. Was die Mitarbeiter der SWB am Unfallort erwartet, ist oft schwer abzusehen. Tragische Unfälle passieren immer wieder - wie zuletzt in der U-Bahn-Haltestelle Wurzerstraße. Dort ist ein 40 Jahre alter Mann auf die Schienen gefallen, wurde von einer Bahn erfasst und tödlich verletzt. Doch wie gehen die Fahrer mit solch einem Extrem-Erlebniss um? Bei der Bewältigung hilft die Fachpsychologin für Notfallpsychologie Dr. Anke Trautmann und begleitet die Betroffenen in der Traumabewältigung.