Hilfe für die Flutopfer im Ahrtal : Bonner radelt 200 Kilometer für einen guten Zweck

Bonn Der Bonner Giacomo Zucca nimmt an einer virtuellen Radtour als Spendenaktion für das Ahrtal teil. In nur sechs Stunden legt er 200 Kilometer zurück.

Zucca selbst hatte bereits direkt nach der Flutkatastrophe Hilfsfahrten ins Ahrtal organisiert, um die Betroffenen mit Kleidung und Wasser zu versorgen. „Meine Frau ist in Bad Neuenahr zur Schule gegangen. Daher haben wir viele Bekannte in der betroffenen Region“, sagt der 33-Jährige, während er auf dem Bildschirm vor ihm einen anderen Teilnehmer überholt. Vor der Aktion hatte Trimborn das Ziel von 42.000 gefahrenen Gesamtkilometern ausgesprochen. Ein Kilometer für jeden betroffenen Menschen im Ahrtal. Zucca hat sich vorgenommen immerhin 200 Kilometer beizusteuern. „Für mein Training möchte ich eigentlich mindestens einmal im Monat 100 Kilometer fahren. Da das im letzten Monat nicht geklappt hat, erfülle ich so also gleichzeitig mein Trainingspensum“, sagt er. Zu diesem Zeitpunkt liegen noch 122 Kilometer vor ihm. Um 12 Uhr ist er auf das Rad gestiegen. Er rechnet damit, sein persönliches Ziel gegen 18.15 Uhr erreicht zu haben. Er hat sich gut vorbereitet. Mehrere Getränkeflaschen, Packungen mit speziellen Gels als Kraftreserve, Schokoladenhörnchen und weitere Kalorienspender liegen griffbereit. „Ich rechne damit, dass ich am Ende rund 4000 Kalorien verbraucht haben werde“, erklärt er den Vorrat. Ganz wichtig: Das Sonnenblumenkern-Vollkornbrot mit jungem Gouda und mittelscharfem Senf. „Wenn man die ganze Zeit dieses Zuckerzeug zu sich nimmt“, sagt er auf die Gels und Hörnchen deutend, „braucht man auch unbedingt etwas Herzhaftes.“ Und es muss unbedingt mittelscharfer Senf sein – für den nötigen Biss. „Der scharfe Senf geht mir zu sehr in die Nase.“ Dann tritt er weiter in die Pedale. Denn er will seine 200 Kilometer mit einem Durchschnitt von mehr als 30 Kilometer die Stunde schaffen. Gegen 17 Uhr hat er noch 60 Kilometer vor sich. Er wird also noch eine dreiviertel Stunde länger als geplant auf dem Rad verbringen.