Anja Wenmakers an Konzernspitze Bonner Rat beschließt Beförderung für SWB-Verkehrschefin

Der Stadtrat hat der Personalie am Montagabend in nichtöffentlicher Sitzung mit breiter Mehrheit zugestimmt. Lediglich der Bürger Bund Bonn (BBB) stimmte dagegen. „Da Pünktlichkeit und Verlässlichkeit des Nahverkehrs-Angebots in Bonn weiter sehr zu wünschen lassen, sollte sich die Geschäftsführerin auf diese Kernaufgaben voll konzentrieren und nicht zusätzliche Aufgaben übernehmen“, hatte BBB-Fraktionschef Marcel Schmitt bereits vor der Sitzung erklärt.