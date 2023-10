Fassungslosigkeit in Bonn Referent der Bundeszentrale für politische Bildung von Hamas getötet

Fassungslos reagieren die Mitarbeiter der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) in Bonn auf den Tod eines ihrer Referenten: Der Regionalpolitiker Ofir Liebstein, geboren 1973 in Eilat, der stets an eine friedliche Lösung des Nahostkonflikts geglaubt hat, kam beim Angriff auf den Kibbuz Kfar Azza in der Nähe des Gazastreifens ums Leben. Er wurde am 7. Oktober bei einem Schusswechsel mit Hamas-Kämpfern getötet, als er versuchte, seine Familie in Sicherheit zu bringen, so die bpb, die seit Jahrzehnten Studienreisen nach Israel organisiert.