Beherbergungsverbot : Bonner Reiseveranstalter kritisiert Corona-Auflagen

Bonn Ralf Poppen vom Bonner Reiseveranstalter Viadell’Arte hält die Corona-Vorgaben der Politik für eine Beherbergung für nicht erfüllbar. Das sei ein Schildbürgerstreich, macht er seinem Ärger Luft.

Mit Viadell’Arte will am Montag eine Gruppe nach Ostfriesland reisen, aber wenn, wie Poppe befürchtet, in Kürze auch in der Bundesstadt die 50er-Marke gerissen wird, also innerhalb von sieben Tagen 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner kommen, dann müssen seine Kunden sich am Wochenende auf Covid-19 testen lassen, um im Hotel in Ostfriesland ein frisches Negativ-Ergebnis, das nicht älter als 48 Stunden sein darf, vorweisen zu können.