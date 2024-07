Brassertufer überschwemmt Wie es zur Kanalüberlastung am Bonner Rheinufer kam

Eine Überlastung des Kanals bei Unwetter: So begründete das Tiefbauamt der Stadt Bonn vergangene Woche die Überschwemmung am Brassertufer in Bonn und rechnete mit Renovierungsbedarf. Aber auch die große Kanalbaustelle weiter nördlich am Fritz-Schröder-Ufer könnte eine Rolle gespielt haben, hieß es. Peter Esch, Leiter des Tiefbauamts, erklärt die Ursache der Überflutung nochmal genauer.