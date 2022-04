Thema: Parken in Bonn : Rheinufer: Stadt sucht Anwohnerparkplätze

Bonn Viele Fragen aus dem Publikum bei der GA-Podiumsdiskussion drehten sich rund um das Thema Parken und Stellplatzgebühren

Die Stadt will als Ersatz für die weggefallenen Parkplätze am Rheinufer weitere Anwohnerparkplätze in der direkten Nähe suchen und ausweisen. Das kündigte Oberbürgermeisterin Katja Dörner bei der GA-Podiumsdiskussion am Freitag an. Die Stadt hat vor wenigen Wochen 150 Stellplätze an der Straße „Zweiter Fährgasse“ weggenommen, darunter 50 Anwohnerparkplätze.