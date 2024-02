Abschuss in wenigen Wochen Bonner Schüler bauen ihren eigenen Mini-Satelliten

Am Friedrich-Ebert-Gymnasium laufen derzeit die Vorbereitungen für eine kleine Weltraum-Mission auf Hochtouren: Zwei Schülerinnen und vier Schüler der Klasse 10d bauen ihren eigenen flugfähigen Satelliten, der bereits in wenigen Wochen in den Himmel geschossen und auf seine Mission geschickt werden soll. Hoch motiviert geht die Tüftler-Gruppe dabei ans Werk: Das Team wurde zu einer von zehn Schülergruppen gekürt, die am bundesweiten CanSat-Wettbewerb teilnehmen dürfen. Der Vater eines Schülers, der beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) arbeitet, hatte die leidenschaftlichen Tüftler auf die Idee gebracht, sich zu bewerben.