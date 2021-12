Auszeichnung für Bonner Schule : Das Friedrich-Ebert-Gymnasium ist jetzt Europaschule

Bonn Dem Friedrich-Ebert-Gymnasium wurde als erstem Bonner Gymnasium das Label Europaschule verliehen. Das ermöglicht den Zugang zu einem Netzwerk und bietet so neue Möglichkeiten.

Einige Schulen in Bonn durften sich schon das Label Europaschule in Nordrhein-Westfalen anheften: Bei den Grundschulen sind es die Ennertschule und der Grundschulverband Marienschule-Nordschule, bei den Berufskollegs das des Rhein-Sieg-Kreises in Duisdorf und das Heinrich-Hertz-Kolleg in der Nordstadt. Als erstes Gymnasium in Bonn reiht sich das Friedrich-Ebert-Gymnasium in diesen illustren Kreis ein: Mit sechs anderen Einrichtungen in NRW erhielt die Schule in der Ollenhauerstraße im Landtag das Zertifikat.