Wegen steigender Inzidenz : Bonner Schulen kehren am Montag zum Distanzunterricht zurück

Foto: dpa/Armin Weigel

Bonn Ab Montag bleiben die Schulen in Bonn wegen steigender Coronazahlen wieder dicht. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, findet dann an allen Schulen im Stadtgebiet erneut nur noch Distanzunterricht statt.

Die Schulen in Bonn kehren wegen steigender Coronazahlen nun doch zum Distanzunterricht zurück. Bereits ab Montag sollen die Schulbänke leer bleiben. Ausgenommen sind die Abschlussklassen und Qualifikationsphasen der gymnasialen Oberstufe. Dies hat die Stadtverwaltung am Samstagabend via Facebook mitgeteilt. Weitere Informationen will die Verwaltung am Sonntag mitteilen.

Bereits am Freitag hatte der städtische Krisenstab mit Blick auf die hohe Inzidenz in der Bundesstadt schärfere Corona-Maßnahmen angekündigt. So wurde bereits vor dem Wochenende in Aussicht gestellt, dass alle Schulen und Kitas wieder schließen und es nur noch Notbetreuung geben könnte.

Nach GA-Informationen war die hohe Inzidenz in der Altergruppe der Fünf- bis 14-Jährigen ausschlaggend für die kurzfristige Entscheidung. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) lag der Inzidenzwert in dieser Altersklasse im Bonner Stadtgebiet bei 259 (Stand: Freitag). Die Stadt Bonn hat die entsprechende Allgemeinverfügung zur Einführung des Distanzunterrichts nach GA-Informationen am Samstagnachmittag mit der Landesregierung abgestimmt.

Und Bonn verschärft im Kampf gegen das Coronavirus weitere Regeln: So wird ab Montag auch Einkaufen mit Negativ-Tests wegfallen. Der Einzelhandel geht dann wieder in den Lockdown. Eine Ausgangssperre, wie sie seit Mitternacht am Freitag beispielsweise in Köln gilt, ist dagegen derzeit nicht geplant. Sie bringe zu wenig, teilte der Bonner Krisenstab zuletzt mit.

