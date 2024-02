GA-Gewinnspiel Jetzt Karten für den Bonner Science Slam gewinnen

Die Vortragenden versprechen so einiges: Das Publikum soll lachen bis die Tränen kommen, Unverständliches endlich verstehen und verblüffendes Neuwissen mit nach Hause nehmen. Beim Science Slam am 21. Februar im Bonner Pantheon Theater treten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mit ihren jeweils zehnminütigen Vorträgen in einem launigen Wettkampf gegeneinander an.