Anklage vor dem Landgericht Bonner soll seine Kollegin betäubt und vergewaltigt haben

Mit ruhiger Stimme trägt der 42-jährige Bonner Angeklagte, in gewissen Momenten fast peinlich berührt vor, was sich am Abend des 29. Mai 2022 zugetragen hat. Aber entspricht das auch der Realität? Dieser Frage müssen nun die Richter der 16. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht nachgehen, denn eine junge Frau erinnert den Abend ganz anders. Sie geht davon aus, vergewaltigt worden zu sein, und hatte den Mann einige Tage nach der größtenteils gemeinsamen in ihrer Wohnung verbrachten Nacht bei der Polizei angezeigt. Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Anklage nun sogar von einer besonders schweren Vergewaltigung aus – im Falle einer Verurteilung müsste der 42-Jährige für mindestens fünf Jahre ins Gefängnis.