Senkung der Mehrwertsteuer : Bonner sparen beim Einkaufen wenig

Bonn Vier Wochen nach Absenkung der Mehrwertsteuer bleibt der Kaufimpuls bei Bonner Händlern aus. Auch die Kunden sind nicht zufrieden: Denn das beim Einkaufen gesparte Geld reicht nicht mal für ein Eis.

Auch aus Sicht des stationären Einzelhandels hat die Steuersenkung keinen Konjunktur-Impuls ausgelöst. Nicht einmal bei teuren Produkten wie Autos, bei denen es sich eher lohnt: „Leider kann ich für mein Autohaus nichts Positives über die Mehrwertsteuersenkung berichten“, sagt Klaus Linden. Er betreibt in Beuel das Autohaus Bachem als Opel-Vertretung. Das Kaufverhalten der Kunden sei noch vorsichtiger geworden, beobachtet er. Erst nach Ende der Sommerferien und bei weiterer Normalisierung hoffe er ab September auf Besserung. Eine Innenausstatterin in der Innenstadt konnte ebenfalls keine neuen Kunden gewinnen. Ihr ist das etwas peinlich. Darum möchte sie nicht namentlich zitiert werden.

Preiskampf bringt dem Kunden mehr als Steuersenkung

Einige Geschäfte nutzten die Steuersenkung für Rabattaktion

Manche Geschäftsleute haben die Mehrwertsteuersenkung zum Anlass für eigene Rabattaktionen genutzt. Die Modehaus-Kette C & A warb in Bonn mit einer verdoppelten Preissenkung. Andererseits haben nicht alle Handelsketten die Steuersenkung auch weitergegeben. In der Gastronomie waren Preissenkungen die Ausnahme. Ruth Kirchesch glaubt, die Preise in Eisdielen hätten sogar angezogen: „Für eine Kinderportion habe ich in Beuel letzte Woche sogar fünf Euro bezahlt“, sagt sie.