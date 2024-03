Reden pro Bildung und contra AfD Bonner SPD wählt Kunze und Rosenthal zu Vorsitzenden

Rosenthal: „Die Bonner SPD hat bereit fünf Gesamtschulen in Bonn erstritten. Jetzt werden wir uns für eine sechste stark machen.” Kunze: „Wir müssen in Bildung für unsere Kinder und Jugendlichen investieren”. Er sah dabei auch die Bedeutung von Bildung für eine wehrhafte Demokratie. Kunze forderte mehr Geld für den Schulbau. Man habe in Bonn einen Sanierungsstau von einer Milliarde Euro. Das städtische Gebäudemanagement (SGB) habe in der Vergangenheit nicht funktioniert. „Die Oberbürgermeisterin muss den Laden endlich aufräumen und zur Not das SGB zerschlagen und die Aufgaben in der Verwaltung neu verteilen.”