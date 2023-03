Bonner Kommunalpolitik Bonner SPD-Ratsfraktion hat jetzt eine Doppelspitze

Die Bonner SPD-Fraktion geht mit einer Doppelspitze in die letzten rund zweieinhalb Jahre der laufenden Wahlperiode. Künftig wird Max Biniek neben der langjährigen Vorsitzenden Angelika Esch die Fraktion anführen. Zum einen gehe es der Fraktion darum, die mit dem Vorsitz verbundenen Lasten auf mehreren Schultern zu verteilen; zum anderen der jüngeren Generation den Weg zu ebnen. „Wir freuen uns über den großen Zuspruch in der Fraktion für die Umgestaltung zu einer Doppelspitze. Es ist das richtige politische Signal. Gemeinsam werden wir weiter für die Zukunftsthemen in der Stadt und vor allem für die Menschen hier kämpfen“, teilten Esch und Biniek in einem gemeinsamen Pressemitteilung mit.