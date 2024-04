Rundgang durch das Bonner Stadthaus Stadtpolitik bei Kölsch und Zigarre

„Wohl selten hat ein Bauwerk die Gemüter so erhitzt, wie dieses Stadthaus [...]. Nicht einmal der Lange Eugen oder das Kanzleramt haben unter unseren Bürgern so heiße Debatten ausgelöst. Kein Bauwerk der Neuzeit hat wohl die gewachsene Silhouette im Stadtkern so entscheidend verändert.“ So hat es der damalige Bonner Oberbürgermeister Hans Daniels am 20. Mai 1978 ausgedrückt, als der neue Sitz seiner Verwaltung eingeweiht wurde. Fast 50 Jahre später ist der einst revolutionäre Bau für 185 Millionen Mark, der mit dem Besten und Modernsten ausgestattet war, ergraut.