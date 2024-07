Phosphor-Rückgewinnung Bonner Stadtrat gibt Geld für moderne Klärschlammanlage in Köln frei

Vor einigen Jahren wurde in Bonn auf politischer Ebene über die Frage diskutiert, wo eine Phosphor-Rückgewinnungsanlage entstehen könnte. Die Verwaltung hatte verschiedene Varianten vorgeschlagen. Dazu gehörten die Kläranlage am Salierweg, die in den kommenden Jahren umgebaut werden soll, und die Angliederung an die Müllverwertungsanlage (MVA) Am Dickobskreuz. Gegen den Standort an der MVA regte sich Widerstand in der Bürgerschaft, auch wegen der erwartbaren Zunahme von Lkw-Verkehren. Der Stadtrat entschied sich letztlich mehrheitlich für die Kölner Lösung. Der Transport des Klärschlamms soll nach den bisherigen Plänen ab der Kläranlage Salierweg oder dem Bonner Hafen mit elektrobetriebenen Schiffen erfolgen.