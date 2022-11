Behörde bleibt geschlossen : Bonner Stadtverwaltung macht Betriebsferien zwischen den Jahren

Geschlossen bleibt das Bonner Stadthaus von Heiligabend bis einschließlich Neujahr. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Wie in den Vorjahren, so macht die Bonner Stadtverwaltung auch in diesem Jahr ab Weihnachten bis Neujahr Betriebsferien. In Notfällen ist die Verwaltung allerdings erreichbar, teilt sie mit.

Die Stadtverwaltung macht zwischen Weihnachten und Neujahr Pause. Die Verwaltung ist lediglich für Notfälle erreichbar. Oberbürgermeisterin Katja Dörner und der Personalrat haben dazu eine entsprechende Vereinbarung geschlossen. Der letzte Arbeitstag ist somit der Freitag, 23. Dezember. Regulär geöffnet hat die Verwaltung dann wieder am Montag, 2. Januar 2023. Im Dienst sind allerdings wie gewohnt (auch an den Feiertagen) unter anderem Feuerwehr und Rettungsdienst, die Mitarbeitenden in den Seniorenzentren, der Stadtordnungsdienst und die Beschäftigten in den Kläranlagen.

Für Notfälle ist das Bürgertelefon erreichbar. Während der Betriebsferien sind zwar keine Behördengänge möglich, für Notfälle, wie etwa die Beurkundung von Sterbefällen oder sehr eilige Passangelegenheiten, ist die Stadt dennoch telefonisch erreichbar. Von Dienstag, 27. Dezember, bis Freitag, 30. Dezember, können sich die Bonner zwischen 7 und 18 Uhr unter der Nummer 0228/770 an die Verwaltung wenden.

Für gehörlose oder stark sprachbehinderte Menschen besteht an diesen Tagen die Möglichkeit, sich zwischen 8 und 18 Uhr an das Gebärdentelefon der 115 zu wenden. Alle Informationen dazu unter www. gebaerdentelefon.de.

Die Schwimmbäder sind über die Weihnachtstage bis einschließlich 27. Dezember geschlossen. Vom 28. bis 30. Dezember öffnen das Frankenbad, Hardtbergbad und die Beueler Bütt von 9 bis 18 Uhr. Silvester und Neujahr bleiben die Bäder dann zu.