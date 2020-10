Startup „Himmel un Ääd“ : Bonner Studenten liefern Bio-Waren nach Hause

Bonn Studenten in Bonn haben das Unternehmen „Himmel un Ääd“ gegründet. Nun bringen sie mit Lastenrädern Bio-Lebensmittel zu ihren Kunden nach Hause. Dem GA haben sie erzählt, wie sie die Idee hatten und wie es in den ersten sechs Monaten gelaufen ist.

Lieferketten können genauso gut mit dem Lastenrad funktionieren. Mit dieser Einstellung sind die sechs Studierenden Paul Schwarzelühr, Marlene Koch, Alicia Wiegand, Jonathan Kümmerle, Malika Uhlmann und Estella Cron im Mai 2020 an den Start gegangen. Während der Corona-Pandemie haben sie ihr eigenes Lastenrad-Unternehmen gegründet. „Himmel un Ääd“ haben sie es genannt und sind damit genauso bodenständig und regional wie das rheinische Traditionsgericht, das aus Blutwurst, Kartoffelbrei und Apfelmus besteht. Aber von Anfang an.

Auf Bio-Lebensmittel vom Bauernhof fokussiert

Doch dann lernte Kümmerle während seines Praxissemesters in Hamburg jemanden kennen, der genau einen solchen Lieferdienst für regionale Bio-Lebensmittel ins Leben rufen wollte. „Ich sollte ins Geschäft einsteigen. Allerdings in Hamburg. Doch ich wollte zurück nach Bonn und so wurde die Idee für Bonn und Köln geboren, einen solchen Lieferdienst in diesen beiden Städten anzubieten“, erzählt Kümmerle weiter.