„Eine Unverschämtheit“ Bonner steckt eine Stunde im WCCB-Parkhaus fest und muss noch draufzahlen

Als Hermann Schneider am Freitagabend gegen 22.30 Uhr in sein Auto auf dem fünften Parkdeck des WCCB-Parkhauses stieg, bewegte sich erst einmal nichts. „Wir haben 15 Minuten auf der fünften Ebene gestanden, ohne dass es vorwärts ging“, beschreibt der Bonner. Ganze 40 Minuten dauerte es, bis er überhaupt in die Nähe der Ausfahrt gelangte. „Und da sah ich dann die Leute laufen. Einen nach dem anderen“, schildert Schneider das, was ihn an diesem Abend nachhaltig verärgerte.