Entsendung ins Kanzleramt Bonner Sternsinger wollen die Politiker in Berlin aufrütteln

Es wird ein stressiger Trip. Am Sonntag fahren die vier mit Sebastian Kron, Jugendreferent für Sankt Sebastian von der Katholischen Jugendagentur (KJA), und Katharina Molkow als Begleiter um 6 Uhr mit dem Zug Richtung Hauptstadt. Wenn sie dort pünktlich ankommen, haben sie ein wenig Zeit, bis am späten Nachmittag das Vorbereitungsprogramm für alle Sternsinger beginnt. Sie kommen in einer Berliner Jugendherberge unter. Am Montagvormittag steht dann der Besuch im Kanzleramt an. „Wir werden mit dem Polizeibus da hingefahren“, erzählt Franziska.