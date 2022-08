Wettbewerb zwischen Planungsbüros : Siegerentwurf für den Bonner Stiftsplatz steht fest

Auftakt zur Planungswerkstatt : So wünschen sich die Bonner ihren Stiftsplatz Seit Oktober ist es offiziell: Der Stiftsplatz soll grüner werden. Bürgerinnen und Bürger haben sich in den letzten Monaten aktiv an der Diskussion um die Umgestaltungspläne beteiligt. Die Stadt hat vier Landschaftsarchitekturbüros mit der Planung beauftragt, die sich am Freitagnachmittag im Ratssaal vorgestellt haben.