„Impf-Dich“ klärt über Maßnahme auf : Bonner Studenten liefern Fakten zum Thema Impfen

Bonn Um die oft polarisierend geführte Debatte zu beruhigen, leisten die Mitglieder des Bonner Vereins „Impf-Dich“ Aufklärungsarbeit. Informationen gibt es über Social-Media-Kanäle. Und auch Schulbesuche sind wieder geplant.

Die Debatte um das Thema Impfen ist wegen der Pandemie nicht nur hochaktuell, sie wird meist auch emotional geführt. Um dem etwas entgegenzusetzen, will der 2017 in Bonn gegründete Verein „Impf-Dich“ mit wissenschaftlichen Fakten zum Thema aufklären.

Medizinstudentin an Aufklärungsarbeit interessiert

Es war diese Aufklärungsarbeit, welche die Bonner Medizinstudentin aus dem dritten Semester an dem Verein interessierte, als sie zu Beginn des Studiums nach einer Möglichkeit suchte, sich neben dem Studium zu engagieren. Die Gründer des Vereins, der inzwischen mit 19 Ortsgruppen deutschlandweit aktiv ist, suchten zu der Zeit gerade nach jemandem, der die Arbeit in Bonn weiterführen wollte, nachdem es die Gründer nach dem Studium in andere Städte zog. Also übernahm Krause die Leitung der Ortsgruppe im Mai 2020.