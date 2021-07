Sanierung Uni-Hauptgebäude : Bonner Studenten ziehen an den Alten Friedhof

Beim Rundgang im Hauptgebäude der Universität wird klar, dass eine Sanierung mit hohem Aufwand bevorsteht. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Universität hat einen Mietvertrag für die früheren Gebäude der Zurich-Versicherung an der Rabinstraße und in der Südstadt. Damit steht einem Umzug von 10.000 Studenten und 1000 Beschäftigten aus dem Hauptgebäude nichts mehr im Wege.

Die Katze ist aus dem Sack: Die rund 10.000 Studenten sowie ihre Dozenten und Professoren der geisteswissenschaftlichen Fakultäten im Uni-Hauptgebäude ziehen nächstes Jahr in das frühere Gebäude der Zurich-Versicherung an der Rabinstraße um. Ein Jahr später soll die komplette Verwaltung der Bonner Universität samt Druckerei und Poststelle in das frühere Mutterhaus der Versicherung, in den Hauptsitz der einstigen Herold-Versicherung an der Ecke Poppelsdorfer Allee/Bonner Talweg, umziehen. Den Mietvertrag haben die Almer Mater und der Eigentümer, das Immobilienunternehmen Corpus Sireo, jetzt unterschrieben.

Nur wenige Tage nach dem GA-Bericht über die geplante Grundsanierung und Instandsetzung sowie der damit verbundenen jahrelangen Schließung des Studierbetriebs im ehemaligen barocken Kurfürstlichen Schloss zwischen Alter Zoll und der Straße Am Neutor, in dem die Uni seit mehr als 200 Jahren residiert, ist der bisher unter Verschluss gehaltene Mietvertrag nun spruchreif. Für den Umzug benötigt die Universität ihrem Sprecher Andreas Archut zufolge rund 30.000 Quadratmeter Fläche. 22.000 Quadratmeter bietet das markante Zurich-Gebäude gegenüber dem Alten Friedhof, etwa 9000 Quadratmeter das Ende der 1940er Jahre im neoklassizistischen Stil errichtete Gebäude in der Südstadt. Auf dem Areal in der Südstadt mit insgesamt 24.500 Quadratmetern Fläche zwischen Poppelsdorfer Allee, Bonner Talweg, Heinrich- von-Kleist-Straße und Prinz-Albrecht-Straße entwickelt Corpus Sireo, eine Gesellschaft von Swiss Life Asset Managers in Deutschland, ein gemischt genutztes Quartier. Insgesamt sollen dort, wie berichtet, neben Gewerbeflächen auch bis zu 280 neue Wohneinheiten entstehen, 20 Prozent davon werden sozial gefördert werden. Das Unternehmen hatte die Liegenschaft samt dem Hotel Bristol, das zum Abriss ansteht, sowie den Bürobau an der Rabinstraße vor fünf Jahren von der Zurich erworben.

Das Mietverhältnis beginnt Uni-Sprecher Archut zufolge Anfang Mai 2022. Der Vertrag läuft bis 2037. „Eine Verlängerung ist ausdrücklich möglich“, so Archut. Im Gebäude sollen vor allem Büros für die wissenschaftlich Beschäftigten der betreffenden Fakultäten untergebracht werden, aber auch Bibliotheksflächen, Seminar- und Besprechungsräume. Auch eine Tiefgarage im Untergeschoss gehört zum Objekt. Das Bürogebäude an der Rabinstraße 8 wurde in den 1990er Jahren nach Plänen von Krenz, Meier + Assoziierte (Planungsgruppe Bonn) als Schulungs- und Bürogebäude der Versicherung Deutscher Herold (später Zurich-Versicherung) erbaut. Der Mietvertrag für die Poppelsdorfer Allee laufe bis 2038 – ebenfalls mit Verlängerungsoption. Zur Miethöhe macht die Universität keine Angaben. Aus dem aktuellen Zahlenspiegel der Uni geht hervor, dass sie jährlich mehr als 70 Millionen an Miete aufbringt, die größtenteils an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB) geht, der Eigentümer bzw. Pächter der rund 350 Uni-Gebäude in der Stadt und in der Region und damit für deren Unterhalt und Instandhaltung sowie Sanierung zuständig ist.

Brandschutz ein Problem im Uni-Hauptgebäude

Wer mit offenen Augen durch das denkmalgeschützte Hauptgebäude streift, sieht die wunden Stellen an allen Ecken und Enden. Vieles hat noch den Charme der vergangenen Jahrzehnte. Und auch, wenn in den vergangenen Jahren dort immer wieder Handwerker vor allem für Bandschutzmaßnahmen zugange waren, so ist der Brandschutz nach wie vor einer der größten Brocken bei der Grundsanierung. Auf dem Programm steht zudem die Sanierung der Hauptfassadenseiten des Schlosses, die ebenfalls schon an vielen Stellen bröckeln. Sichtbar werden die Probleme insbesondere im Dachgeschoss des Hauptgebäudes, das aufgrund des mangelhaften Brandschutzes nur noch von wenigen Personen betreten werden dürfe, erzählt Archut. Um ihnen im Falle eines Falles einen schnellen Fluchtweg zu ermöglichen, wurden auf dem Boden reflektieren Pfeile angebracht, die bei starker Rauchentwicklung den Weg nach draußen weisen. „Wir vermuten, dass das ganze Dachgeschoss abgerissen und neu gebaut werden muss“, sagt Archut beim Gang über einen Stahlsteg direkt unterhalb des Dachstuhls – 14 Meter über der Aula gelegen. Insgesamt werde das Hautgebäude grundlegend nach modernen technischen und energetischen Vorgaben saniert.

Zum Hauptgebäude gehört auch ein Anbau aus der Nachkriegszeit, in dem im Erdgeschoss und einem Zwischengeschoss das Modenhaus Etscheid untergebracht war. Im „universitären Volksmund“ spricht man deshalb vom Hof mit Zugang zur Poststelle der Uni auch vom „Etscheidhof“. Inhaberin Annette Philips hatte das Geschäft vor mehr als 40 Jahren von ihrer Mutter übernommen und es bis zur Schließung Ende 2020 geführt, die Firmengeschichte selbst zählt stolze 166 Jahre. Ein Blick in das inzwischen teilweise bereits entkernte frühere Geschäftslokal zeigt: Auch dort gibt es viel zu tun. An einigen Stellen hat sich sogar Schimmel breitgemacht. Wie die Universität einmal dieses Gebäude nutzen wolle, das sei noch nicht klar, sagt Archut.

Gebäude an der Rabinstraße ermöglicht Austausch

Die gemeinsame Unterbringung der geisteswissenschaftlichen Fakultäten in der Rabinstraße 8 sei der Universität ein großes Anliegen gewesen, betont Rektor Professor Michael Hoch: „Die weitere Stärkung unserer Fakultäten ist eines der zentralen strategischen Ziele der Exzellenzuniversität Bonn.“ Das Gebäude in der Rabinstraße eigne sich nicht allein für die Dekanate und Fachbereiche sehr gut, sondern ermögliche gleichzeitig einen noch intensiveren Austausch über Fakultäts- und Disziplingrenzen hinweg.