Mitgliedschaft ausgeschlossen Bonner Studentenverbindung Staufia grenzt sich gegen die AfD ab

Die Studentenverbindung hofft, dass ihre Aktion Nachahmer findet, innerhalb der Verbindungen in Bonn und darüber hinaus, aber auch an den Universitäten und am Arbeitsplatz. „Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit mit Studentinnen und Studenten aus dem Ausland an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn zusammen zu studieren und zu arbeiten. Wir wollen weiterhin in einem demokratischen Rechtsstaat leben“, so die Staufia.