Spendenaktion für die Heimat Bonner Studentin aus der Ukraine wurde von ihrer Familie getrennt

So oft es geht, telefoniert Nazoruk mit ihrem Vater und ihrem Onkel. Dabei fühlt sie sich sehr hilflos: „Ich kann ihnen hier nicht direkt helfen, möchte mich aber irgendwie engagieren“, sagt Nazoruk. Sie weiß, wenn sie ihrem Onkel von Aktionen wie diesen berichtet, gibt ihm das Hoffnung und Kraft, dass die Studierenden in Bonn etwas bewegen können. „Wir präsentieren unsere Kultur und machen die Ukraine sichtbar“, sagt Nazoruk. Auch Kommilitone Oleksii Hamaniuk ist in ständigem Kontakt mit seiner Familie in Kiew. Der 28-Jährige kam 2020, vor Beginn des Ukraine-Krieges, nach Deutschland, um hier seinen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften zu machen. Zeitgleich mit dem Studium lebt er in ständiger Angst, dass der Ort, an dem seine Familie lebt, von russischen Raketen getroffen werden könnte. „Es gibt in der ganzen Ukraine keinen Ort, der sicher ist. Natürlich habe ich Angst“, sagt Hamaniuk. Die Flucht aus der Ukraine birgt für seine Familie ein zu hohes Risiko. „Junge Leute haben die Möglichkeit, in Deutschland ein neues Leben aufzubauen, aber für ältere Menschen ist das deutlich schwieriger“, sagt Hamaniuk, dem das Engagement in der Studentengruppe „Uni Bonn UA“ ebenfalls von großer Bedeutung ist.