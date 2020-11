Lkw beschädigt Oberleitung : Südunterführung am Bonner Hauptbahnhof ist wieder frei

Südunterführung am Bonner Hauptbahnhof ist wieder frei

Update Bonn Ein Lastkraftwagen hat die Oberleitung in der Bonner Südunterführung beschädigt. Die Unterführung war bis in Abendstunden komplett gesperrt. Die Straßenbahnlinien 61 und 62 fuhren nur eingeschränkt.

Ein Lastkraftwagen hat die Fahrleitung in der Bonner Südunterführung so stark beschädigt, dass die Unterführung für mehrere Stunden gesperrt werden musste. Wie die Stadtwerke Bus und Bahn (SWB) am Dienstagabend mitteilten, seien die Reparaturarbeiten seit etwa 19 Uhr beendet. Die Straßenbahnlinien 61 und 62 fahren wieder.