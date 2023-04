Bonner Synagoge Der Toraschrein zieht beim Umbau nicht mit um

Kisten und Kartons stapeln sich auf allen Etagen. Bücher, Geschirr, wichtige Dokumente und Papiere lagern säuberlich sortiert in den verschiedenen Räumen. Emsige Betriebsamkeit herrscht überall in der Bonner Synagoge. Alles muss raus. Für mindestens zwei Jahre wird das Haus an der Tempelstraße zu einer großen Baustelle. Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen lassen sich in dem mehr als 60 Jahre alten Gebäude nicht länger aufschieben. Daher zieht die Gemeinde derzeit Stück für Stück in ein Übergangsquartier.