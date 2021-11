Amtsgericht : Bonner täuscht aus Liebe Krebserkrankung vor

Bonn Ein Paar trennt sich. Er will das nicht akzeptieren und erfindet eine Krebserkranung, um seine Verflossene zurückzugewinnen. Deswegen musste sich ein junger Mann jetzt vor dem Amtsgericht verantworten.

Nun hat ein Bonner Amtsrichter das Verfahren eingestellt: Der Schuss vor den Bug hatte den jungen Mann offenbar auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und nach einem ersten Verhandlungstermin machte die Frau deutlich, dass sie an einer weiteren Strafverfolgung ihres Ex nicht interessiert ist. Nach ihrer Anzeige habe er sie nicht weiter belästigt und damit sei ihr Ziel erreicht.

Angebliche Krebsdiagnose

Die beiden Studenten hatten einander in der Jugendorganisation einer politischen Partei kennengelernt, nach rund zwei Jahren trennten sich dann aber ihre Wege im April 2019. Das war zumindest der Wunsch der jungen Jurastudentin, ihr Ex-Partner verspürte aber offenbar noch so starke Gefühle, dass er versucht haben soll, seine Geliebte mit Mitleid zurückzugewinnen.

So soll er der Verflossenen berichtet haben, dass bei ihm Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert wurde. Die Lüge erregte allerdings schnell das Misstrauen der Frau und so kam der Verliebte offenbar auf den Gedanken, etwas dicker auftragen zu müssen: Schließlich fand die Studentin ihren früheren Partner an einem Maiabend in ihrem Bett. Er war noch im Besitz der Schlüssel zu ihrer Wohnung. Sie sah, wie der junge Mann dort mit aus seinem Mund triefendem Schaum lag. Neben sich soll er obendrein noch einen kleinen Altar mit Blumen und Kerzen aufgebaut haben.